أمين الفتوى لـ قناة الناس: بعض الفقهاء أجازوا مس المصحف بدون طهارة عند الحاجة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص حول «هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وهو جنب وليس طاهرا؟».

شروط مسك المصحف

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «قراءة القرآن من غير مس للمصحف تجوز باتفاق الفقهاء، طالما ليس جنبا أو المرأة حائض أو نفساء، لكن لو بمس المصحف لو الإنسان قادر على الاغتسال فعليه الاغتسال، وبعض الفقهاء أجازوا مس المصحف بدون طهارة عند الحاجة، مثلا أن يكون الشخص مريضا أو كبيرا في السن، أو طالب علم».

مس المصحف

واستكمل: «أما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف».