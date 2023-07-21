«حبيبي يا عاشق» مدحت صالح يبدع في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية (صور)

ليلة صيف ساحرة جاءت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة.

مدحت صالح يبدع في الإسكندرية

على مسرح سيد درويشن توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية، وكعادته نجح في الانطلاق بعشاقه إلى عالم الأحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها «جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشى فى ضلها، والمليونيرات، والنور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدى، وحبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمي السلام، وشط إسكندرية، و3 سلامات وقولوله الحقيقة».

إبداع في ساحة الأوبرا

وقدم «فصل الإيقاع» تحت تدريب الفنان سعيد الأرتيست التابع لمركز تنمية المواهب، فقرة فنية في الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء حفل ثاني أيام فعاليات مهرجان الموسيقى الصيفية، شملت معزوفات «دقات المواهب ، احنا الشباب صوابع زينب وصباحه ومساه».