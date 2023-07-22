قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة في غرب جنين.. واستشهاد شاب بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين، كما اقتحمت طولكرم «شمال غرب».

دوت صافرات الإنذار في مخيم «نور شمس»

ودوت صافرات الإنذار في مخيم «نور شمس» تأهباً للاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد شاب فلسطيني يدعى فوزي هاني مخالفة، يبلغ من العمر 18 عاما، وأصيب شاب آخر يدعى محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت طواقم «الهلال الأحمر» الفلسطيني الاقتراب من المكان، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.