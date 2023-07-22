عاجل.. اتفاق بين إدارة الأهلي وكولر بشأن حسم مصير 6 لاعبين في الصيف

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن شركة الكرة بالنادي ولجنة التخطيط، اتفقتا مع الجهاز الفني للفريق على الإبقاء على لاعبي الشباب، أمثال رأفت خليل وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد أشرف ومحمد زعلوك، وعدم خروجهم على سبيل الإعارة في الصيف الحالي.

شركة الكرة ولجنة التخطيط يوصيان كولر بالشباب

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن لاعبي الشباب لم تصل لهم عروضَا من الأساس للرحيل كما ردد البعض في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين مستمرين مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن شركة الكرة ولجنة التخطيط، رفعت توصية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ببقاء اللاعبين الشباب في الفريق، ومحاولة الاعتماد عليهم قدر الإمكان، حيث ترى اللجنة أنهم مستقبل الفريق في السنوات المقبلة، ولا بد من الاهتمام بهم وتطوير مستواهم.

ومنح الجهاز الفني لفريق الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد بيراميدز المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.