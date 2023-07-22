عاجل.. سيف زاهر يكشف مفاجآة بشأن أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي سيف زاهر، آخر التطورات بشأن الوجهة المقبلة للنجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، عقب رحيله عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، واهتمام الأهلي والزمالك بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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وقال زاهر في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «تواصلت مع أحد مسؤولي نادي الزمالك، وأكد لي أن هناك مفاوضات منذ فترة طويلة لعودة أشرف بن شرقي لصفوف الفريق الأبيض».

وأضاف: «مسؤول في الأهلي أوضح لي أنه لا يوجد مفاوضات للتعاقد مع أشرف بن شرقي، وهو ليس في حساباتنا، لكن هذا الأمر معتاد من الفريق الأحمر، الذي يفضل السرية في التعامل مع صفقاته».

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وأكمل: «تواصلنا مع رشيد شقيق أشرف بن شرقي، وهو وكيل أعماله أيضًا، وأكد أن هناك مفاوضات مع ناديين في مصر، أحدهما لم يذكر اسمه، بينما الآخر هو النادي الأهلي».

وأتم: «هناك أحد الأشخاص تواصل معه بشأن انتقال أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي، وهناك مفاوضات لكن لم يصل الأمر إلى الاتفاق حول مبالغ محددة، وسوف ينضم للفريق صاحب العرض الأفضل».