تجديد شهادتي الأيزو لكلية «طب القاهرة» للعام الثالث على التوالي

حصلت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، على تجديد شهادتي الأيزو الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والشهادة الثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية طبقا للمواصفات EOMSIS21001:2018، وذلك للعام الثالث على التوالي، لتواصل صدارتها وتفوقها علميًا وإداريًا، إذ تعد أول كلية طب مصرية تحصل على هاتين الشهادتين، بعد زيارة الجهة المانحة للكلية للمراجعة السنوية والتوصية باستمرار سريان الشهادات.

«الخشت»: حصول «طب القاهرة» على الأيزو نتيجة الجودة الإدارية والأكاديمية والبحثية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بكلية الطب، من أهداف خطة الجامعة للتطوير والمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى منح شهادتي الأيزو نتيجة لحرص الكلية على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كل الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كل أقسام الكلية لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته.

منال المصري: دعم إدارة الجامعة المستمر جعل كلية الطب في الصدارة علميا وإداريا

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري عميد كلية الطب، إن دعم إدارة الجامعة المستمر جعل كلية الطب قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على التحسين والتطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة.