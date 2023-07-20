رئيس جامعة القاهرة يكشف أهمية مشروعات تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أطلقت مشروعات جديدة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، موضحا: «نطلق مشروعين من أهم المشروعات، حيث يتمثل المشروع الأول في أكبر مشروع لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمشروع الثاني يتمثل في تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي».

المشاركة المجتعمية

وأوضح «الخشت» في لقاء خاص له ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن كلا المشروعين يعملان في إطار المشاركة المجتعمية لجامعة القاهرة في المبادرات الرئاسية، مضيفا «نواجه تحديات قومية ومشكلات اجتماعية، ووجود دور للبحث العلمي أمر ضروري».

مشروع جامعة القاهرة سينقلها للعالمية

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه يجب أن يكف البحث العلمي عن الأبحاث التي توضع في الأدراج وفي المكتبات ولا يستفيد منها المجتمع، علاوة على بقية المشكلات، لافتا إلى أن مشروع الجامعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية سينقلها إلى طريق العالمية.

1200 سرير في المستشفى الفرنساوي

وأشار إلى أن المستشفى الفرنساوي يعتبر من أكبر مستشفيات مصر، حيث يضم 1200 سرير، وهو رقم ضخم، لافتًا إلى أن المستشفى الفرنساوي لم يحدث به أي تطوير منذ 30 عامًا، وبالتالي فإن العمر الافتراضي للأشياء ينتهي بمرور الوقت، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان على أعلى مستوى وتم الاستعانة بمركز الاستشارات في كلية الهندسة واستطعنا تقديم تصور متكامل لتطوير جذري شامل للمستشفى الفرنساوي.