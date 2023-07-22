«الجامعات»: انتظام اختبارات القدرات بالكليات حتى الاثنين المقبل

أكد الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجملية بجامعة الأقصر، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2023، انتظام أعمال اختبارات القدرات بمختلف الكليات حتى الاثنين المقبل، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة والمعمول بها في هذا الشأن، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عميد «فنون جميلة»: لم نرصد أي مشكلات بشأن الاختبارات

وأضاف عميد «فنون جميلة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال الاختبارات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن امتحانات القدرات 2023 تعقد يوميا، ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة من قبل الكليات، منوها إلى أن متوسط عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات يوميا في كل كلية لا يقل عن 250 طالبا.

تنسيق الجامعات 2023

في السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023، بلغ حتى الآن حوالي 65 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، التي يتشرط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات، وفقاً لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.