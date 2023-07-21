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200 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بدمياط

كتب:

مني عبد الله
04:30 م | الجمعة 21 يوليو 2023
جانب من الاختبارات

جانب من الاختبارات

أدى نحو 200 طالب وطالبة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط على مدار يومين لإتمام الدراسة في الكلية.

الاختبار على يومين بنين وبنات بالتناوب 

أكد الدكتور محمود المتبولي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط لـ«الوطن» انطلاق اختيارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط بداية من السبت 15 يوليو، وجرى تقسيم الطلاب على أن يكون اليوم الأول توقيع الكشف الطبي والطول والوزن ثم أداء الاختبارات البدنية. 

وأوضح «المتبولي»، أن اليوم الثاني يتم اختبار المهارة الرياضية التي يختارها الطالب، ثم اختبار القوام، ثم بعد ذلك يتوجه الطالب من القاعات المخصصة للجان الاختبار إلى مبنى الكلية بالحرم الجامعي الجديد لأداء الاختبار الشخصي.

اختبارات القدرات

وأضاف «المتبولي»، أن هناك متابعة يومية من الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، منذ بداية الاختبارات التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، للاطمئنان على سير عمل اللجنة بشكل طبيعي على مدار اليومين للبنين والبنات.

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بقلم مني عبد الله