كشف الدكتور أحمد محيي حمزة، عضو اللجة العليا لامتحانات القدرات، خطوات معرفة نتيجة اختبارات القدرات بالفنون الجميلة 2023 لمختلف الجامعات، للطلاب الذين أدوا الاختبارات منذ فتح باب التسجيل لها، السبت الماضي، لافتا إلى أن النتيجة تظهر خلال 7 أيام كحد أقصى من انتهاء امتحانات الطلاب بالكليات المختلفة، منوهاً إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها .

خطوات معرفة نتيجة اختبارات القدرات الفنون الجميلة 2023

وأوضح «حمزة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن خطوات معرفة نتيجة اختبارات القدرات بالفنون الجميلة 2023، وغيرها من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات تتمثل في الآتي:

- الدخول إلى موقع كل جامعة يؤدي الطالب الاختبارات بكلياتها أو موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس والرقم القومي.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة اختبارات القدرات 2023 لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً عدد الطلاب الذين سجلوا للاختبارات عبر الموقع تخطى حاجز الـ50 ألف طالب وطالبة لجميع الكليات التي يشترط لها اختبارات قدرات.