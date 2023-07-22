أسعار الفاكهة اليوم السبت 22-7-2023.. «المانجو» تبدأ من 9 جنيهات

استقرار ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة ومحال التجزئة، تزامنا مع استقرارها في سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة.

ونوضح في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم السبت، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، وفي إطار النصائح المهمة التي توجهها وزارة الصحة للمواطنين، وتحديدا في ظل موجات الحرارة المترفعة بتناول المأكولات الطازجة بكثرة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 19 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 14 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

كيلو عنب بناتي اصفر من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار المانجو اليوم السبت

وعن أسعار المانجو فجاءت كالتالي:

كيلو مانجو فونس من 16 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 15 إلى 19 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.