أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17-7-2023.. كيلو عنب بناتي بـ18 جنيها

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17-7-2023، استقرارا ملحوظا في أسواق ومحال التجزئة، تزامنا مع استقرار أسعارها في سوق العبور أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى، وفقا لما كشفه الموقع الرسمي لسوق العبور.

ووفقا للمعلن من سوق الجملة نوضح في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17-7-2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- ضمن أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم تراوح سعر كيلو تفاح مصري بين 11 و23 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيها.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها.

بطيخ 3 (4: 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو دوم من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها.

كيلو كريز (الكيلو) من سعر: 50 جنيها.

كيلو كيوي من سعر: 26 جنيها.

كيلو أفوكاتو من سعر: 60 إلى سعر: 90 جنيها.

كيلو جنزبيل من سعر: 40 إلى سعر: 70 جنيها.

كيلو خوخ بلدي عريشي من 18 إلى 32 جنيها.

كيلو نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيها.

كيلو أناناس يبدأ من سعر 50 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.