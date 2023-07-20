أسعار الفاكهة اليوم الخميس 20-7-2023.. الفراولة تبدأ بـ7 جنيهات

أصدر سوق العبور قائمة سعرية بجميع أنواع السلع الغذائية، وبينها أسعار الفاكهة اليوم وسعر الخضروات والأسماك، منوهًا بأنّ جميع المنتجات شهدت استقرارا في أسواق الجملة ومحلات التجزئة، تزامنا مع استقرارها في سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة.

ووفقا للمعلن من الموقع الرسمي لسوق العبور، نوضح في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الخميس، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 19 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 14 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو عنب بناتي اصفر من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 15 إلى 19 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو فونس من 16 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.