أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 19-7-2023.. المانجو تبدأ بـ9 جنيهات

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، استقرارا في أسواق الجملة ومحلات التجزئة، تزامنا مع استقرارها في سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة، وفق ما كشفه الموقع الرسمي لسوق العبور.

ووفقا للمعلن من الموقع الرسمي لسوق العبور، نوضح في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفضت أسعار المانجو اليوم في أسواق العبور، نظرا لتوافر كميات كبيرة من محصول المانجو بجميع أنواعها هذا الموسم، في ظل استقرار أسعار الفاكهة اليوم.

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 15 إلى 19 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو فونس من 16 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 19 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 14 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو عنب بناتي اصفر من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 30 جنيها.