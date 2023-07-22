7 معلومات عن الأدميرال ليزا فرانشيتي أول امرأة تقود سلاح البحرية الأمريكي

اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأدميرال ليزا فرانشيتي، لقيادة سلاح البحرية الأمريكي، لتكون أول امرأة «تشغل هذا المنصب، وتكون جزءًا من رؤساء الأركان المشتركين»، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا إيكنومك تايمز».

بايدن يحدث مفاجأة بخصوص قيادة سلاح البحرية الأمريكي

ويعد قرار بايدن مفاجأة؛ إذ توقع عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع «البنتاجون»، أن بايدن سيرشح الأميرال صمويل باباور، الذي يقود سلاح البحرية في المحيط الهادي، لأنه يمتلك خبرة في مواجهة التحديات، خاصة المتزايدة أمام الصين.

وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن أول امرأة تشغل قيادة سلاح البحرية الأمريكية، الأدميرال ليزا فرانشيتي:

- فرانشيتي لديها خلفية كضابط حرب سطحية، وتتمتع بخبرة واسعة في كل الأدوار التشغيلية والسياساتية.

- شغلت فرانشيتي مناصب مديرة الاستراتيجية والخطط والسياسة لهيئة الأركان المشتركة، وقائد للأسطول السادس الأمريكي.

- عملت كقائدة للقوات البحرية الأمريكية في كوريا، وقائدة «مجموعة كاريير سترايك 9»، وقائدة «مجموعة كاريير سترايك 15».

- بدأت فرانشيتي مسيرتها العسكرية في عام 1985، وذلك بعدما حصلت على برنامج تدريب ضباط الاحتياط البحري في جامعة نور وسترن.

- حصلت فرانشيتي أيضا على درجة البكالوريوس في الصحافة.

فرانشيتي تطور نفسها في الكلية الحربية البحرية

- عملت على تطوير نفسها في الكلية الحربية البحرية، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينيكس.

- وفي الوقت الحالي، أكد بايدن أن فرانشيتي ستصنع التاريخ كأول امرأة تعمل كرئيسة للعمليات البحرية، وفي هيئة الأركان المشتركة، ما سيمثل علامة فارقة في قيادة البحرية الأمريكية.