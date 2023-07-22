عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، المتوقع أن تستمر لنهاية شهر يوليو الجاري، مضيفة: «لكن اليوم وغدا درجات الحرارة ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي، نظرا لوجود انخفاض طفيف جدا بدرجات الحرارة، فاليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المقاسة في الظل تصل لـ36 درجة مئوية».

الطقس ما زال متأثرا بامتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الطقس ما زال متأثرا بامتداد منخفض الهند الموسمي؛ إذ أنه يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، يحدث لها تعديل بقيم درجات الحرارة وتصل لنا بدرجات حرارة أقل، لكنها تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يسبب استمرار ارتفاع قيم الرطوبة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة للغاية تصل لـ90 و95% على السواحل الشمالية، و90% على القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ3 على حسب الرطوبة، موضحة: «درجات الحرارة 36 درجة مئوية اليوم، لكننا نشعر بها وكأنها 39 درجة مئوية، ولذلك نشعر بأجواء شديدة الحرارة الرطبة معظم الأنحاء بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خاصة أن فترات النهار تشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير».