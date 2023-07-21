الأرصاد تعلن عن تفاصيل مهمة بشأن ظاهرة «النينيو».. سبب الموجة الحارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعارات عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل مهمة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، مؤكدة أن العالم يشهد موجه حارة تؤثر على جميع البلاد، وفقا للتقارير التي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تأثر دول العالم بظاهرة «النينيو».

ما هي ظاهرة «النينيو»؟

وأوضحت الأرصاد، في بيانات سابقة، أن ظاهرة النينيو؛ عبارة عن نمط مناخي طبيعي يرتبط بارتفاع في درجات حرارة سطح المحيط، وسط وشرق المحيط الهادئ الإستوائي، وتحدث الظاهرة في المتوسط كل فترة من عامين إلى 7 أعوام، وعادة ما تستمر آثارها من 9 إلى 12 شهرا.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ظاهرة «النينيو»؛ تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وارتفاع حرارة الغلاف الجوي، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى حدوث موجات حارة تؤثر على البلدان، كالشرق الأوسط وشرق أوروبا.

ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإن ظاهرة النينيو بدأت يونيو الماضي ومستمرة هذا العام حتى أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تستمر حتى صيف 2024.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة «النينيو»

وأوضحت مدير مركز الاستشعارات عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا للتقارير الدولية؛ شهد الأسبوع الأول من شهر يوليو أعلى ارتفاع في درجات الحرارة كمتوسط عالمي للحرارة، حيث بلغت 17.2 درجة مئوية، وهو رقم قياسي كتسجيل عالمي لجميع البيانات المناخية.

ظاهرة القبة الحرارية

وأشارت إلى أن ظاهرة القبة الحرارية، لها تأثير أيضا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعيش دول المغرب العربي ودول الشرق الأوسط وجنوب وشرق أوروبا أجواء لاهبة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة الكبير، نتيجة امتداد القبة الحرارية الأفريقية الموسمية نحو الشمال والشمال الشرقي، وهي تعني وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع الحرارة بشكل كبير، نتيجة حجز نسب الرطوبة المرتفعة في طبقات قريبة من سطح الأرض.