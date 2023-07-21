هل تنتهي الموجة الحارة غدا؟.. الأرصاد تجيب بتوقع صادم

طالت مدة الموجه الحارة، التي تعرضت لها البلاد على مدار ما يقرب من 10 أيام، وانتظر المواطنين تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة بداية من الأسبوع المقبل، وفقا لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية، إلا أن الموجة الحارة لم تنته حتى الآن.

استمرار الموجة الحارة

من جانبها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن الموجة الحارة، لن تنتهي غدًا وما زالت مستمرة، ولم تحدد موعد انتهائها بعد، حيث يشتد ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وخاصة خلال ساعات النهار، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة.

حالة الطقس المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، في حين يكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

الرياح والشبورة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وتابعت الأرصاد، بأنه تنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى الشبورة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.