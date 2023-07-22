عاجل.. الأماكن الأكثر تأثرا بالموجة الحارة في البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم؛ إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم، إذ تأتي في المقدمة منطقة جنوب الصعيد، التي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 43، والمحسوسة 44 درجة، ثم تأتي بعدها منطقة جنوب سيناء، لتسجل درجة الحرارة العظمى بها 41، والمحسوسة 43 درجة مئوية، وتتبعها منطقة شمال الصعيد، التي تسجل العظمى بها 39 والمحسوسة 41 درجة، ثم تأتي القاهرة والوجه البحري بعدها لتكون درجة الحرارة العظمى بها 36 والمحسوسة 39، لتكون السواحل الشمالية هي المنطقة الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، لتسجل العظمى بها 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تفاصيل حالة الطقس؛ إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت 22 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.