اليابان تعرب عن قلقها بشأن قيود صينية محتملة على استيراد المأكولات البحرية

أعربت اليابان، اليوم السبت، عن قلقها بشأن القيود الصينية المحتملة على استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بسبب خطة طوكيو لتصريف مياه مفاعل «فوكوشيما» النووي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن اليابان نقلت مخاوفها إلى الصين، وأنها تعمل على ضمان سلامة المأكولات البحرية اليابانية من وجهة نظر علمية، مشيرة إلى أن الصين تخضع بعض المنتجات اليابانية حاليا لفحوصات جمركية طويلة بشكل غير عادي.

تصريف المياه في المحيط يتسق مع معايير السلامة الدولية

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو أمس الجمعة بأن بلاده حثت بكين على التعامل بشكل مناسب مع الوضع من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتقول الحكومة اليابانية، إن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن تصريف المياه في المحيط، سيكون متسقا مع معايير السلامة الدولية.

وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه لتقليل مستوى التريتيوم إلى حوالي سبع معايير السلامة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.