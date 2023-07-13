رئيس وزراء اليابان يستعد لزيارة 3 دول خليجية

ذكر مسئول ياباني كبير إن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، سيزور 3 دول خليجية الشهر الجاري، من أجل تقديم تقنيات يابانية في سبيل الانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

زيارة مهمة لدول الخليج العربي

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية، أن اليابان تعتمد على الطاقة خاصة من دول الخليج والغاز الطبيعي، الذي يمكن الحصول عليه من دول الخليج العربي.

وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، أن كيشيدا يزور الدول الثلاث في الفترة من 16 إلى 19 يوليو، متابعا: «من المهم جدا بناء علاقة ثقة شخصية مع الزعماء المسؤولين في كل دولة في السنوات المقبلة».

محاولات الحصول على النفط

وواصل المسؤول الذي رفض ذكر اسمه: «أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب الوضع في أوكرانيا لذا من المهم جدا تبادل وجهات النظر حول سوق النفط الحالي وسوق الغاز الطبيعي المسال.. ومن المهم جدا تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول استقرار سوق الطاقة».

خطة يابانية للطاقة النظيفة

ويعمل اليابان على تطوير تقنيات طاقة أكثر ميلا للموارد المتجددة من أجل تحقيق الحياد الكربوني بقدوم عام 2050 فيما سيعمل رئيس الوزراء على الترويج للمعرفة اليابانية لأن الدول التي أنتجت النفط لديها أيضا أهداف خضراء.