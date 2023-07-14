انفجار في موقع اختبار صاروخ «إبسيلون إس» شمال اليابان

هز انفجار، موقع اختبار إطلاق صاروخ ياباني «إبسيلون إس» يعمل بالوقود الصلب في موقع اختبار في اليابان، دون وقوع إصابات، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم والعلوم اليابانية.

وجاء الانفجار خلال تجربة محرك في موقع اختبار شمالي اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووقع الانفجار أثناء اختبارات لمحرك المرحلة الثانية من صاروخ «إبسيلون إس» الصغير في مركز «اختبار نوشيرو» في محافظة أكيتا، بعد نحو دقيقة من بدء الاختبار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «جيجي» اليابانية.