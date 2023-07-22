«المالية» تكشف تفاصيل الحماية الاجتماعية في الموارنة الجديدة: 530 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، إذ بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

دعم السلع التموينية

أضاف الوزير، في بيان، أنه جرى تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد جرى سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه جرى تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وجرى تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.

تعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة

قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.