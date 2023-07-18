«معلومات الوزراء» يكشف بالأرقام المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة 2023-2024 كشفت عن زيادات كبيرة لصالح تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك بمقارنتها بنظيرتها التي جرى إقرارها بموازنة العام المالي الماضي 2022- 2023.

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك» أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.

اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وزيادة الدعم الموجه لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل نحو 5 ملايين أسرة، بجانب زيادة دعم السلع التموينية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وصناديق المعاشات، وتوفير السكن الكريم للمواطنين عبر وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المدعومة نقدًا من جانب الدولة، موضحا ذلك في التفاصيل التالية:

- 48% زيادة إجمالي مخصصات الدعم والمزايا الإجتماعية من 356 مليار جنيه عام 2022-2023 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023- 2024.

- 41 % زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز من 90 مليارجنيه عام 2022-2023 إلى 127.7 مليار جنيه عام 2023-2024» .

- 27% زيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة من « 11 مليار عام 2022-2023 إلى 14 مليار جنيه عام 2023-2024.

- 40 % زيادة بدعم برنامج «تكافل وكرامة» و «الضمان الاجتماعي» من 22 مليار عام 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه عام 2023- 2024.

- 14 % زيادة بدعم برامج الإسكان الإجتماعي من 8.7 مليار جنيه عام 2022-2023 إلى 10 مليار جنيه عام 2023-2024.

- 6% زيادة في مساهمات الخزانة العامة بصناديق المعاشات من 191 مليار جنيه عام 2022- 2023 إلى 202 مليار جنيه عام 2023-2024».