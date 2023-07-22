عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو استردت الوطن وحافظت على المصريين

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الدوافع خلف ثورة 23 يوليو كانت استرداد الوطن، فقد أطلقها مجموعة من أبناء الوطن نفسه، لأنهم لم يرضوا لا على أنفسهم أو على كرامتهم أو على وطنهم العيش في دنس الاحتلال، وهذا ما حدث بالفعل ونجحت ثورة يوليو في ذلك، فهي حدث سيبقى أبد الدهر، فلأول مرة مصر وأبناؤها يستعيدون حكم البلاد، بعد أكثر من 2000 سنة.

وأوضح أن الرئيس الراحل نظر إلى التنمية في عصره على أنها أولوية أمامه بعد مواجهة الاحتلال، فكان تفكيره وشغله الشاغل هو الاهتمام ببسطاء الشعب المصري، وكان يعلم أن إحداث التنمية هو ما يثبت ذلك، لذلك توجه إلى تنمية الدولة زراعيًا وصناعيًا، وفى التعليم والصحة، وأصدر قانون الإصلاح الزراعي.

تنمية في كافة المجالات

وأضاف «عبد الحكيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الراحل كان يتطلع إلى جعل الخدمات حق لكل الفئات وليس فئة محددة، وكان يهدف إلى إقامة مجتمع المائة بالمائة بدلا من النصف في المائة، وأن يكون لكل المصريين فرص متساوية في كل المجالات، وكان يعرف أن مصر لن تنهض إلا بالتنمية في كافة القطاعات، وليس مجالا واحدا أو بعض القطاعات.

المشروع التنموي لجمال عبد الناصر

وأشار نجل عبد الناصر، إلى أن المشروع التنموي لجمال عبد الناصر مازال مستمرا حتى الآن بفضل الرئيس السيسي الذي يعمل على التنمية الشاملة بمصر في مختلف مناحي الحياة، فالراحل كان ينادي دائما بالتحرر، كما أراد أن تكون مصر أكبر قلعة صناعية في صناعة المنسوجات، واستطاع أن ينهض بهذا بشكل كبير.