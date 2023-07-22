البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: أعادت مصر لأبنائها

هنأ البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مشيدًا بتلك النقطة المضئية في تاريخ الجيش المصري.

تهنئة البابا تواضروس بمناسبة ثورة 23 يوليو

وجاء نص بيان التهنئة: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين».

البابا تواضروس: ثورة ٢٣ يوليو أعادت مصر لأبنائها

وأضاف بيان الكنيسة: «لقد أعادت ثورة 23 يوليو مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال، فأصبح المصريون يحكمون أنفسهم بأنفسهم، حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وليبارك الجهود المخلصة كافة، الساعية إلى بناء الوطن، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة».