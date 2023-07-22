بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بيانا لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

تهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك بمناسبة ثورة 23 يوليو

وقال بطريرك الأٌقباط الكاثوليك: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952».

صلاة الكنيسة من أجل مصر

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق: «كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لقيادات الدولة كافة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».