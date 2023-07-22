استعدادا لصرف مرتبات يوليو.. البنوك تبدأ تغذية الـ«ATM» خلال ساعات

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، لتوفير السيولة النقدية لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ سيبدأ صرفها غدا، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

22 ألف ماكينة صراف آلي جاهزة لصرف مرتبات يوليو 2023

ويبلغ عدد البنوك العاملة في السوق المصرية 37 بنكًا، تمتلك 21 ألفا و975 ماكينة صراف آلي «ATM» على مستوى الجمهورية، إذ تقوم البنوك حاليا بمضاعفة عمليات تغذية الماكينات، بالأموال على مدار اليوم، لتوفير النقود اللازمة لعمليات السحب التي يقوم بها المواطنون، وحاملو البطاقات.

موعد انتهاء إجازة البنوك

وقرر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، منح كل البنوك العاملة في مصر، إجازة بداية من الخميس وحتى غد الأحد، بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، على أن تستأنف البنوك العمل من يوم الاثنين في المواعيد الرسمية من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين، ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور.