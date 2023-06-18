عاجل.. 5 بشاير قبل العيد منها صرف المرتبات وسلع مخفضة

تأتي الأعياد محملة بالخير والسعادة، فكثير من الأحداث التي تهم المواطنين، يحملها العيد مع اقترابه، وفي هذا العام يأتي العيد محملا بصرف المرتبات والمعاشات والإجازات والمصايف، وهو ما ينتظره المواطنون بسعادة بالغة رغبة في فصل أنفسهم عن ضغط العمل خلال الأيام السابقة على العيد.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه الأمور:

صرف المرتبات

يشهد النصف الثاني من شهر يونيو أي قبل عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوع؛ صرف مرتبات شهر يونيو.

صرف معاشات تكافل وكرامة

وتصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يونيو، وطبقًا لما تم إعلانه من وزارة التضامن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023 يوم 15 المقبل، ليكون بذلك قبل عيد الأضحى بأسبوعين.

وكان الرئيس السيسي قد أقر زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 25% في شهر أبريل الماضي.

مصايف بأسعار مخفضة

أسعار مصيف مطروح 2023 حددتها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة.

تتكون الشقق بمصيف مطروح من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليالٍ 2950 جنيها مصريا، بينما يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

وتعد مدينة مرسى مطروح إحدى المدن الساحلية بها الكثير من المعالم الجميلة، فتمتاز بالجمال الطبيعي والرمال الناعمة البيضاء والصخور والشواطئ المميزة ونقاء المياه، كما تضم خليج نعمة، والعديد من الأماكن الطبيعية.

شواطئ مصيف مطروح 2023

تضم مدينة مطروح عدة شواطئ ذات شهرة واسعة جميعها جمالها طبيعي من بينها التالي:

شاطئ عجيبة: وهو من أكبر شواطئ مرسى مطروح، ويشتهر بالكهوف والصخور ذات التكوينات الرائعة.

شاطئ الأبيض: ويمتاز بلون الرمال البيضاء.

شاطئ كليوباترا

شاطئ علم الروم

شاطئ باب البحر

شاطئ العوام

شاطئ الغرام: الذى غنت به ليلى مراد

شاطئ الفيروز الذى يمتاز بلون المياه الأزرق به

شاطئ روميل ذو البعد التاريخي.

انخفاض أسعار اللحوم

تحرص الدولة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأوضح وزير الزراعة السيد القصير في بيان، أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس بينها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة إلى ما سبق استيراده وتسمينه داخل البلاد وتقدر بنحو 180 ألف رأس وكذلك إنتاجنا المحلي ‏سوف، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.