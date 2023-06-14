أحداث تهم المواطنين في النصف الثاني من يونيو.. منها صرف المرتبات

يشهد النصف الثاني من شهر يونيو العديد من الأحداث المهمة التي تهم المواطنين من إجازات وصرف رواتب ومعاشات وكذلك عيد الأضحى المبارك.

إجازة العيد

يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو وتستمر عطلة العيد خمسة أيام حتى الأحد 2 يوليو، وهي الإجازة التي ينتظرها الجميع لطولها ورغبة منهم في الراحة وقضاء وقت مع الأسرة أو السفر مع عائلاتهم بالخارج.

عيد ثورة 30 يونيو

ويصادف عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة، وتكثر في هذا اليوم الاحتفالات والأفراح احتفالا بالثورة.

صرف المرتبات

ويشهد النصف الثاني من شهر يونيو صرف مرتبات شهر يونيو وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

صرف معاشات تكافل وكرامة

وتصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يونيو، وطبقًا لما تم إعلانه من وزارة التضامن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023 يوم 15 المقبل، ليكون بذلك قبل عيد الأضحى بأسبوعين.

وكان الرئيس السيسي قد أقر زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 25% في شهر أبريل الماضي يتم احتسابها كالتالي.

استمرار امتحانات الثانوية العامة

وتستمر امتحانات الثانوية العامة في النصف الثاني من شهر يونيو، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على استمرار العمل بالجدول الذي سبق وأن اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية فبراير الماضي.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو 2023.