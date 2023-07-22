صاحب سوبر ماركت بالغربية يرد 52 ألف جنيه عثر عليها.. رفض المكافأة من صاحبها

ضرب الشاب كريم عبد الخالق، ابن قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مثالا للأمانة والشرف، بعد أن عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير وبعض الأوراق داخل السوبر ماركت الذي يمتلكه، وقام بردها لصاحبها، ورفض الحصول على نسبة 10% التي حددها القانون.

العثور على الحقيبة

وقال كريم عبد الخالق، في العقد الثالث من العمر، إنه يمتلك سوبر ماركت بقرية الدلجمون، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات، على الطريق الزراعي «طنطا - الإسكندرية»، وأثناء عمله عثر على حقيبة يد بداخلها 52 ألف جنيه وبعض الأوراق، بينها فاتورة كهرباء.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه علم أن الحقيبة خاصة بأحد الأشخاص تركها أثناء شراء بعض المواد الغذائية من السوبر ماركت، وعلى الفور كتب على إحدى صفحات «فيسبوك» منشورا بعثوره على مبلغ مالي وحقيبة، وبالفعل تم التواصل معه صاحبها وبعد ذكر مواصفات الحقيبة تم تسليمها له.

رد الأمانة من تعاليم الإسلام

وأكد أنه رفض الحصول على نسبة 10% عقب التواصل مع صاحب الشنطة، وقام بإعادة المبلغ إلى صاحبه، «الحمد لله ربنا جعلني سبب في إعادة المبلغ إلى صاحبه وعاوز أخذ الثواب كله»، مبينا أن رد الأشياء المفقودة إلى أصحابها أمانة حث عليها الإسلام، ومبادئ تعلمها في أسرته.