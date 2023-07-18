سائق تاكسي في أسيوط يعثر على مبلغ مالي بسيارته ويعيده إلى صاحبه

عثر سائق تاكسي في محافظة أسيوط، على مبلغ مالي داخل سيارته سقطت من أحد الركاب، بعدما بحث عنه وحرر محضرًا في قسم شرطة ثانٍ أسيوط، وتحرر محضر بالمبلغ المعثور عليه.

تحرير محضر بالعثور على مبلغ مالي

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانٍ أسيوط، بحضور أيمن فايز إسكندر سائق تاكسي بمدينة أسيوط، وإيهاب وفقي مصري صاحب التاكسي، إلى ديوان عام القسم لتحرير بلاغ بالعثور على مبلغ مالي داخل التاكسي، سقطت من أحد الركاب خلال استقلاله التاكسي بأحد شوارع أسيوط دون معرفة صاحبها.

شراء أجهزة كهربائية لعروسة

وقال أيمن فايز، سائق التاكسي، إنه بعد العثور على المبلغ المالي على المقعد الخلفي للسيارة «نحو 20 ألف جنيه»، توجه لتحرير محضر بالواقعة، وتوصل ضباط قسم المباحث ومباحث المرور بأسيوط إلى صاحب المبلغ المالي، وهو محامٍ كان متجها لشراء بعض الأجهزة الكهربائية بتلك المنطقة لنجلته العروس المقبلة على الزواج.