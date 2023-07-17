حبس المتهم بكسر زجاج سيارة وسرقة مبلغ مالي بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة مبلغ مالي بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص بالجيزة بتهمة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالي، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وعدد من أقراص التامول المخدر.

واقتاد رجال الشرطة المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».