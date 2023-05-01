حبس صاحب سوبر ماركت بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها، في واقعة ضبط صاحب سوبر ماركت، متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة، إذ أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة بالقاهرة، تفيد بمزاولة مالك محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذ من المحل عمله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كما ضبطه رجال الشرطة، وعثر بحوزته على مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار فيه خارج السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، ولكشف العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف: يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.