توريد أكثر من 129 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 129 ألفا و258 طنا منذ بدء موسم التوريد.

توريد الأقماح دون معوقات

وأشار محافظ سوهاج إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.7%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن.

16 موقعا تخزينيا في سوهاج

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، وبلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.