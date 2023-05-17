توريد 44,787 طنا من القمح في سوهاج خلال الموسم الحالي

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، محمد إبراهيم، عن توريد نحو 44,787 طنًا من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة خلال موسم التوريد الحالي.

توريد القمح بشكل منتظم دون أي عوائق

وأكد وكيل تموين سوهاج، أنه يتم توريد القمح بشكل منتظم دون أي عوائق، وأن مساحة القمح المنزرعة في المحافظة هذا العام بلغت 174,816 فدانًا.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين وتعمل على تذليل أية عقبات تواجههم، وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع، وطالب بتكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

انتهاء عملية الحصاد

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، أن الكميات الموردة من القمح تزداد باستمرار وبشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها في ظل انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الزراعي والمزارعين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الحبوب والمحاصيل الزراعية، وتعد هذه الخطوة إحدى الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي.