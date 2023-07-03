توريد 26 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع في سوهاج

استقبلت شون وصوامع سوهاج حتى أمس، 126 ألفا و553 طنا من القمح، خلال الموسم الحالي، طِبْقاً لما قاله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، محمد إبراهيم.

انتظام توريد القمح إلى الصوامع والشون

وأضاف وكيل وزارة تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، أن عملية توريد القمح تجري بشكل منتظم دون أي عوائق، موضحا أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة خلال هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل الأجهزة المعنية على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

توريد القمح للشون والصوامع

وناشد «إبراهيم» أبناء سوهاج بضرورة الالتزام الكامل بتوريد القمح للشون والصوامع، وتكثيف الفحص والمتابعة للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل فعال وسلس.

كميات الموردة من محصول القمح إلى الصوامع

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أن عمليات وكميات الموردة من محصول القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها إلى أكثر 120 ألف طن بعد انتهاء الحصاد في جميع القرى والنجوع والمراكز.