تحرير 80 محضرا للمخالفين لضوابط توريد القمح في سوهاج

ضبطت مديرية التموين بسوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، 1117 طن من الأقماح، وجرى مصادرتها، وتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأهمية إحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح، ومنع تداولها خارج الإطار القانوني.

ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه من أبرز الضبطيات خلال الفترة السابقة ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023، بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر.

ضبط 292 طنا بطما

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنه تم ضبط 107 أطنان بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طنا بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طنا بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتًا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أي مخالفات.