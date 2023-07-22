تعرف على شروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنكي مصر والإسكان والتعمير

أعلن بنكا الإسكان والتعمير ومصر، عن قروض شخصية مقدمة لأصحاب المعاشات، وترصد «الوطن» في السطور التالية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قروض من «الإسكان والتعمير»

ويقدم بنك الإسكان والتعمير قرضا شخصيا مقدما لأصحاب المعاشات، تبدأ قيمة التمويل الخاصة به من أول 3 آلاف جنيه، وتصل حتى مليون جنيه بفائدة متناقصة سنويا تبلغ 19.5%، فيما أعلن البنك عن المدة الخاصة بالقرض، التي تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 10.

وقد أعلن بنك الإسكان والتعمير، عن الشروط الواجب توافرها لدى المواطنين أصحاب المعاشات عند الذهاب للبنك، من أجل الحصول على القرض الشخصي؛ إذ يجب ألا يتخطى عمر صاحب القرض عن 65 سنة، وذلك مع نهاية التمويل، وضرورة استحضار بطاقة الرقم السارية، واستحضار إيصال حديث خاص بالمرافق أو خدمات، وكذلك بيان مفردات المعاش.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر

كما يتيح بنك مصر قرضا شخصيا للاشخاص أصحاب المعاشات تصل قيمته 500 ألف جنيه، بسعر فائدة متناقص يصل 21.63%، بشكل ثابت تصل مدته إلى 8 أعوام، كما يستطيع المستفيد من المعاش التقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات.

ووضع بنك مصر عدة شروط للحصول على القرض الشخص، تتمثل في ضرورة ألا يزيد سن الشخص عن 65 عاما، ويص الحد الأدني للراتب 500 جنيه، كما يجب إحضار بيان خاص بقيمة المعاش، وآخر يخص المستفيد بالمعاش، وتعهد بتحويل المعاش بالاضافة الي ضرورة إحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.