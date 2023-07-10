قرض شخصي من بنك مصر لأصحاب المعاشات.. تعرف على التفاصيل

أعلن بنك مصر عن تفاصيل القرض الشخصي الخاص بالمواطنين أصحاب المعاشات، حيث تصل الفائدة المتناقصة إلى 21.63%، بما يعادل 12.02%، وذلك بشكل ثابت ولمدة تصل إلى 8 سنوات، كما يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر

تصل قيمة قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر إلى 500 ألف جنيه، وتصل مدة التقسيط الي 8 سنوات، وذلك لصاحب المعاش الأصلي، فيما تصل مدة التقسيط للمستفيد من المعاش إلى 7 سنوات، في حين أن القرض يتميز بأقل سعر عائد وأقل مصاريف ادارية.

وكذلك يقدم بنك مصر وثيقة تأمين مجانية على الحياة، ويمنح البنك ميزة عدم وجود ضامن للعميل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض

وأعلن البنك عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لحصول أصحاب المعاشات على القرض الشخصي، حيث يجب ألا يزيد السن على 65 عاماً، ويصل الحد الأدني للراتب 500 جنيه، ولابد من إحضار بيان خاص بقيمة المعاش، وبيان يخص المستفيد بالمعاش، وتعهد بتحويل المعاش.

واشترط بنك مصر على أصحاب المعاشات تقديم طلب الحصول على القرض، وإحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.