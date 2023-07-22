الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: علامة فارقة في تاريخ مصر

هنأ عدد من الأحزاب وقاداتها، الرئيس السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، التي تحل غدا، مؤكدين أنها علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في بيان، أن الثورة المجيدة أعادت مصر للمصريين ورفعت رايات الحرية والعدالة الاجتماعية.

أضاف أن احتفال مصر بالذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة، يأتي بينما تستعد للعبور إلى الجمهورية الجديدة، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واستكمال تحقيق أهداف ثورة يوليو في القضاء على الفقر، وتحقيق المزيد من حزم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للشعب المصري العظيم الذي احتضن ثورة يوليو منذ 71 عاما.

وتابع: «هو نفس الموقف الذي تجسد يوم 30 يونيو 2013، فتحية لأبناء الشعب المصري وتحية لقادة ثورة 23 يوليو المجيدة، وتحية للرئيس السيسي، الذي يقود مصر من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة».

حزب «مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو

بدوره، هنأ حزب «مصر أكتوبر» برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن الثورة كانت عنوانا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وأضاف حزب «مصر أكتوبر»، في بيان، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الإنجازات، وأرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال، كما نجحت في نقل البلاد من الملكية للجمهورية، موضحا أن ثورة 23 يوليو غيرت الأوضاع الساسية والاقتصادية والاجتماعية وانحازت للمواطن.

وأكد الحزب أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، إذ أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي، مشيرا إلى أننا مازلنا نعيش التداعيات الإيجابية لهذه الثورة.

ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية

وأشار الحزب إلى أن ثورة 23 يوليو باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها حققت العديد من الإنجازات للمواطن المصري والعربي.