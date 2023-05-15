حزب مصر أكتوبر: مشروعات العوينات تحقق الأمن الغذائي وتقلل الاستيراد

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن الاستثمار الزراعي والمشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

أهمية مشروعات العوينات

وقالت مديح، خلال بيان صحفي اليوم، إن افتتاح مثل هذه المشروعات يؤكد جدية الدولة فى سعيها لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمة التي يمر بها العالم حالياً، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم التصنيع الزراعي.

مديح تطالب بتدشين العديد من مشروعات المجمعات الزراعية الصناعية

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتدشين العديد من مشروعات المجمعات الزراعية الصناعية من أجل تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد، وهذا يؤدي إلى تقليل من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، أنه في الفترة الأخيرة أصبح هناك توجها لدى الدولة المصرية في الاهتمام بالأولويات، مثل الزراعة والصناعة، وهذا ما يساعدنا كثيرا في الخروج من الأزمة الراهنة.