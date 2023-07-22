كل ما تريد معرفته عن ملتقيات التوظيف بـ3 محافظات.. توفر 10548 فرصة عمل

تتضافر جهود الأجهزة الحكومية مع المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة من أجل توفير فرص عمل للشباب، وتشهد محافظات أسيوط والمنوفية والقليوبية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير 10548 فرصة عمل للشباب في الملتقيات الثلاثة، والتي بدأت في محافظتين اليوم، بينما تنطلق في القليوبية 29 يوليو الجاري.

ملتقى التوظيف في محافظة أسيوط

وانطلق ملتقى التوظيف في أسيوط، من تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» ومؤسسة حياة كريمة لتوفير 4500 فرصة عمل مختلفة للشباب.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، في بيان، أنها استعدت لانطلاق الملتقى التوظيفي الذي يستمر على مدار يومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء بنادي سيتي كلوب باستاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين، ويكون في انتظار المتقدمين مسؤول توظيف من كل شركة، ومتاح التقديم في أكثر من وظيفة.

ملتق ىالتوظيف في محافظة المنوفية

وفي محافظة المنوفية، انطلق اليوم ملتقى توظيف بالتنسيق مع وزارة ومديرية العمل بالمحافظة ومؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة بمدينة شبين الكوم، بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكدت مديرية العمل بالمنوفية في بيان لها، أن المحافظة تقدم كل الدعم لتلك الملتقيات التوظيفية لإنجاحها وتحقيق أهدافها ودعم شباب المحافظة وخلق فرص عمل جادة لهم، مشيرة أن الدولة تسعى دائما لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

ملتقى التوظيف في محافظة القليوبية

ودعت محافظة القليوبية الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل تسجيل بياناته للمشاركة في ملتقى التوظيف الذي ينطلق السبت المقبل 29 يوليو الجاري في المؤسسة العمالية بشبرا.

وقالت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية، في بيان، إن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية إلى الملتقى أن يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات.