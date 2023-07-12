لوسي: مهرجان العلمين ينشّط السياحة ويوفر فرص عمل للشباب

قالت الفنانة لوسي، إنّ مهرجان مدينة العلمين الجديدة يعمل على تنشيط السياحة بشكلٍ ملحوظ، ويوفر فرص عمل للشباب هناك، مضيفة «المهرجانات قادرة على استقطاب الجمهور من مختلف البلاد، بدليل أن هناك نوعية من الجمهور تذهب وراء النجم المفضل لها، والعكس، الفنان يذهب إلى جمهوره في مكانه، سواء كان مُطربا أو ممثلا».

استقطاب الجمهور العربي

وأضافت الفنانة لوسي، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة «فرصة جميلة إن المطرب يستقطب جمهوره من الوطن العربي لمدينة العلمين الراقية الجميلة»، لافتة إلى أنّ مصر تتميز بطقسها المميز على مدار العام، مقارنة بأي دولة أخرى «الطقس عندنا مميز جدًا في مختلف الفصول، سواء الصيف أو الشتاء».

وتابعت، بأنّ «الفن والرياضة بمثابة نافذتين تطلان على العالم كله، وتجذبان الجمهور من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يُسهم في استقطابهم لتلك المدينة الساحلية»، كما أثنت على اختيار المطربين العرب المُشاركين في الفعاليات، مثل راغب علامة وإليسا، قائلة: «جميلة جدًا تلك الاختيارات، خاصة أنّ بداية نجومية هؤلاء كانت من داخل مصر، إذ تربطهم علاقة قوية بهذا البلد ويحبون شعبها، كما أنهم يحظون بجماهيرية كبيرة جدًا، ويسمهون في جذب جمهورهم من الوطن العربي كله للعلمين».

أهمية تنظيم الفعاليات بشكل جيد

وشددت على ضرورة خروج الفعاليات بشكلٍ منظم، والاهتمام بمسألة التنظيم، حتى يخرج هذا المهرجان الترفيهي على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية، «أتمنى لهم التوفيق والنجاح، ومن الوارد حضور إحدى الفعاليات، خاصة أنني أقضي إجازة الصيف حاليًا في الساحل الشمالي».