فرص عمل للشباب وذوي الهمم.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل توفير وظائف للشباب بمحافظة الإسكندرية بشركة أمان للخدمات المالية، وتم تخصيص عدد لذوي الهمم أيضًا، في إطار التيسير عليهم وتوفير وظائف لائقة لهم.

وكشفت وزارة العمل في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل فرص العمل المتاحة بشركة أمان للخدمات المالية.

فرص عمل في شركة خدمات مالية

تقبل الشركة حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحي واجتماعي.

فرص العمل للشباب من سن 19 إلى 45 سنة.

يتم قبول الشباب ذوات الخبرة ودون خبرة.

وقالت وزارة العمل، إن فرص العمل التي تحرص الوزارة على الإعلان عنها يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهني تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلي والخارجي.

كيفية التقديم على فرص العمل

وعلى الشباب الراغب في الحصول على فرص العمل المعلن عنها، التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة.