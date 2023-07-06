تنفيذ 198 مشروعا بتكلفة 49 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب بالمنوفية 

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 198 مشروعا، وجرى توفير 352 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بتمويل يقرب من 49 مليون جنيه.

تنفيذ 41 مشروعا خلال شهر يونيو في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي جرى تنفيذ 41 مشروعًا متنوعاً بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه وتوفير 65 فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وغيرها من المشروعات الصغيرة.

وأكد أن برنامج مشروعك عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذا لرؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية: توفير كل أوجه الدعم لمشروعك

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما تمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.