القبض على 43 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة في أسيوط
كتب:
محمد بركات
12:41 م | السبت 22 يوليو 2023
أسلحة نارية.. أرشيفية
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (17 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 36 متهما لـ22 منهم معلومات جنائية.
ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.
تنفيذ 255 حكما قضائيا متنوعا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.