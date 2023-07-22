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أمن المنافذ: ضبط 1974 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:53 م | السبت 22 يوليو 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة؛ ضبط الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما جرى ضبط 1974 مخالفة مرورية متنوعة، و19 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 266 حكما قضائيا متنوعا.

 

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بقلم محمد بركات