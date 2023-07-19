«الداخلية»: أمن المنافذ يضبط 2115 مخالفة مرورية

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، كما جرى ضبط 2115 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ 220 حكم قضائى متنوع

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 24 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 220 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، جرى ضبط 2 قضية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.