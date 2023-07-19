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«التموين»: نعمل على رفع كفاءة المنافذ وزيادة معدلات التشغيل

كتب:

يارا أشرف
03:08 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين

الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن المنافذ التموينية تشمل 3 أنواع، تتمثل في «البقال التمويني التقليدي وعددها 30 ألفا على مستوى الجمهورية، المجمعات الاستهلاكية وعددها 1500، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع (جمعيتي) لتشغيل الشباب»، موضحا أن تلك المنافذ تعمل على صرف السلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى عمليات البيع الحر.

رفع كفاءة المنافذ التموينية

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «dmc»: «نعمل على رفع كفاءة المنافذ التموينية وزيادة معدلات التشغيل بها وكذلك المعدلات الربحية واجتذاب المزيد من المستهلكين بما يضاهي  السلع التجارية التابعة للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن وزارة التموين توفر دورات تدربيبة للعاملين في القطاع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو بمشروع «جمعيتي».

 

تدريب 25 مجمعًا استهلاكيًا

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلا في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقعت بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الرائد في مجال البرامج التدريبية، لافتًا إلى أنه جرى عقد الدورة الأولى من هذه البرامج، إذ تم تدريب 25 مجمعًا استهلاكيًا إلى جانب 25 فرعًا لمشروع «جمعيتي» على الصحة والسلامة المهنية وطرق التخزين والعرض فضلا كيفية التعامل مع المواطنين وخدمة ما بعد البيع، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين.

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